Coronavirus, Hamsik e Benitez in quarantena fino al 6 marzo

L’allerta è totale e dunque meglio non correre rischi (per il Coronavirus), svernando lontano dalla Cina. «Marek e Benitez si fermeranno in Spagna fino al 6 marzo – notizie che arrivano da Martin Petras, procuratore dello slovacco – stanno continuando lì la preparazione al campionato. Marek ha fatto la storia a Napoli, conquistando i cuori dei tifosi, dopo aver vinto Coppa Italia (due) e Supercoppa italiana». E perciò rappresenta un richiamo al quale è difficile resistere: «Tornare a Napoli? La famiglia ora è in Slovacchia e ci resterà fin quando lui sarà in Cina. Nel momento in cui appenderà le scarpe al chiodo avrà tempo di riflettere su cosa farà da grande, anche se ha già avviato un paio di attività commerciali. È molto preso dalla sua scuola calcio, magari ne aprirà un’altra a Napoli, ma questo è tutto da valutare. Lobotka? So che Marek e Giuntoli si sono parlati spesso e se Stanislav è arrivato a Napoli è anche merito suo». Un futuro da dirigente? «Vuole giocare per altri due anni e poi non sta a lui decidere. Sarebbe però importante uno come lui, così come nella Juve, Inter e Milan».

Fonte: CdS