Fedeltà ed impegno: a Napoli l’ennesimo patto per la “rinascita”

Fedeltà ed impegno. Sono queste le cose che ha chiesto Rino Gattuso nel suo colloquio con la squadra. La qualificazione alla prossima Europa League sembra ad un passo, anche se si sognano traguardi più ambiziosi, ma per operare la definitiva rinascita c’è bisogno di solidità. E di essere squadra. A Napoli l’ennesimo “patto”. In merito su La Gazzetta dello Sport si legge: “Il Napoli si è avvicinato alla zona Europa League, che dista appena due punti. Resta questo l’obiettivo dei tre mesi finali della stagione anche se il tecnico ha programmi più ambiziosi. Ma parlarne adesso non avrebbe senso. Intanto, ha incassato la fiducia dei giocatori che gli hanno giurato fedeltà e garantito il massimo dell’impegno per dare continuità agli ultimi risultati. Il momento è favorevole e le scelte vengono fatte solo ed esclusivamente tra coloro che garantiscono la migliore condizione”.