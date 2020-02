De Biasi sulla serie A ed i sui tecnici: “Juve con i favori del pronostico”

L’ex allenatore Gianni de Biasi è intervenuto nella trasmissione del martedì di CasaNapoli condotta da Max Viggiani, Pietro Maiello.

Mister la favorita per lo scudetto tra Lazio, Inter e Juventus?

La Juventus ha i favori del pronostico. La Lazio sta facendo cose straordinarie, frutto di un progetto portato avanti da tempo. Gioca con meno pressione rispetto alla Juve e all’Inter.

Farà la differenza la panchina lunga della Juventus?

Il potenziale della Juventus è di grandissimo livello e il fatto che abbia quasi due squadre è fuori discussione. La Lazio ha un organico ben strutturato e meccanismi consolidati, i giocatori lavorano già da un po’ di anni con Inzaghi. Viene rinforzata di anno in anno, quest’anno hanno preso Lazzari a destra ed è un giocatore importante. Milinkovic Savic è ritornato sui livelli di due anni fa, dall’altro lato Immobile che sta andando a manetta e si integra con tutta la squadra, quest’anno con Caicedo sta formando una coppia molto interessante.

Si parla sempre delle grandi squadre, vorrei invece un’analisi sul Verona

Juric ha fatto la gavetta, ha fatto il secondo a Gasperini, poi a Crotone, poi a Genova non ha fatto cose straordinarie, ma dipende dall’organico della squadra per poter esprimere il proprio gioco. L’allenatore deve ottimizzare il gruppo. Verona straordinario con giocatori ai più sconosciuti ma interessanti, hanno rilanciato qualche altro giocatore, per esempio Faraoni e vi è un ambiente ideale. Giocano con spavalderia, partendo da dietro e fanno un gioco di grande intensità. Il Verona ha gli stessi punti del Milan.

F. Santini – In questo campionato c’è uno standard di gioco superiore rispetto agli anni passati, penso a Gasperini, Liverani, D’Aversa, De Zerbi, lei che opinioni ha?

Liverani sta facendo un grande lavoro ha portato la squadra dalla C alla A, è sulla strada della salvezza, ha una società seria che gli permette di lavorare con serenità. D’ Aversa sta facendo bene a Parma, ha le idee chiare, sta riuscendo a tirar fuori cose interessanti da un buon gruppo di calciatori. Il Sassuolo ha De Zerbi che è bravo ha buone idee, mantiene il posto in classifica e ha il supporto della società.

F. Foria – Ricordo Albania 2016 e le chiedo chi è stato il giocatore più importante di quella nazionale e se non è stato lui, le chiedo un giudizio su Elseid Hysaj

Hysaj è uno dei più importanti della squadra, ma non vorrei dire è il più importante perchè non mi piace stilare classifiche. Quella squadra si aiutava in campo e fuori dal campo. Non era importante per i giocatori chi giocasse e chi no, ma io sceglievo sempre quelli che avevano la condizione migliore in quel momento. Abbiamo fatto una cosa importante e di unico l’aver superato il turno in un girone piuttosto difficile.

Mister un suo pensiero sul Torino, società che lei conosce bene.

Situazione difficile 5 sconfitte di fila non è facile, l’ambiente mugugna. Bisogna individuare le cause all’interno dello spogliatoio e ritrovare lo spirito giusto. Penso che quest’anno il Toro debba battersi per la salvezza.