ATTACCO – A Brescia sarà il turno del neo arrivato Politano

In vista della sfida di venerdì contro il Brescia allo stadio “Rigamonti”, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso potrebbe puntare dal primo minuto su Politano. L’ex di Sassuolo e Inter, ha giocato titolare contro il Lecce e a gara in corso contro Sampdoria, Inter e Cagliari, ma ancora non è al massimo. Turnover per Callejon, mentre Milik sta lentamente recuperando per l’attacco. Infine, come riporta il Corriere dello Sport probabile ritorno dal primo minuto per il capitano Lorenzo Insigne.

La Redazione