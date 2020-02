Chiudete gli occhi e pensate a un mago…Apriteli ed ecco Mertens

Gioco per bambini, ma non solo. Chiudete gli occhi e immaginate un mago che al posto di utilizzare la bacchetta magica nelle mani, lo faccia con i piedi. Immaginate che sia non troppo alto (169 centimetri), che non abbia la barba lunga e bianca e che non porti il cappello a falde larghe. Immaginate che il suo laboratorio non sia al buio di un antro di una caverna. Ma sia alla luce del sole (o dei riflettori, a seconda degli orari), su un prato aperto e con migliaia di spettatori attorno a sé. Immaginate che le sue magie non consistano nel far uscire conigli dai cilindri o nel trasformare carte da gioco in colombe bianche.

Adesso aprite gli occhi. E se siete fortunati fate ancora in tempo ad osservare un pallone che viaggia con rara precisione e si infila sotto l’angolino della porta del malcapitato portiere avversario. Ad occhi aperti non è più un sogno né tanto meno immaginazione. Quello che vedete davanti a voi è quel folletto (cioè un mago dalle dimensioni più ridotte) con la maglia azzurra numero 14 dietro la spalle che risponde al nome di Dries Mertens. Contro il Cagliari ha realizzato la rete decisiva per regalare i tre punti al Napoli, confermando di essere tornato in forma come nei tempi d’oro. Fonte: Il Mattino