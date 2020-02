Napoli verso Barcellona – Gattuso ha dato solidità: fiducia e difesa ritrovate

Sei vittorie di fila hanno rigenerato l’ambiente Napoli e rilanciato le ambizioni di una squadra che sembrava persa. La prima quindicina di gennaio era stata terribile, con due sconfitte in casa contro Inter e Fiorentina, più quella all’Olimpico contro la Lazio. Fra la fine del mese scorso e questo febbraio, solo vittorie, quattro in campionato e due in Coppa Italia, compreso l’1-0 di San Siro nella semifinale d’andata contro l’Inter. Adesso il Napoli avverte la fiducia, il lavoro di Rino Gattuso sta producendo risultati, la squadra non segna molto, ma dietro soffre di meno. Fonte: CdS