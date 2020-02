ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – M. Martinovic (att. Florentia): “Le ambizioni del club determinanti per sposare il loro progetto”

Il campionato di serie A femminile non si gioca solo al vertice dove la Juventus al momento sembra inarrestabile e la lotta interessante per la seconda piazza, ma le sorprese non mancano. Su tutte anche la Florentia che ha bloccato o battuto le big del campionato, ma gioca anche un calcio pratico. Ilnapolionline.com ha intervistato la punta della compagine toscana Melania Martinovic.

In casa avete ottenuto risultati importanti con le prime della classifica, qual è il segreto di

queste vostre prestazioni? “Indipendentemente dal fatto che si giochi in casa o in trasferta affrontiamo ogni gara con l’intenzione di vincerla, questo è il nostro credo. Quando si gioca in casa il nostro pubblico è il dodicesimo uomo in campo, questo è sicuramente un punto importante a nostro favore, abbiamo una carica non indifferente che ci spinge a dare sempre quel qualcosa in più”.

Giochi da molti anni in serie A, ma la Florentia è un club davvero ambizioso. Cos’altro ti ha

spinto ad accettare la chiamata? ” Senza dubbio le ambizioni del club mi hanno convinta a sposare questo progetto importante. La squadra, lo staff e tutti i componenti della dirigenza e presidenza del club sono di grande spessore, era difficile rifiutare una chiamata così importante. Volevo rimettermi in gioco dopo un’annata non delle migliori per me (quella passata), e non c’era società migliore della Florentia San Gimignano per poterlo fare”.

Quali sono i vostri obiettivi da qui a fine stagione? “Vincerle tutte senza alcun dubbio! Ogni gara è a se, potremo trovare sicuramente delle difficoltà perché questo è il gioco del calcio, ma se restiamo unite come stiamo dimostrando di poter e saper fare, possiamo giocarcela alla pari con tutte. Non abbiamo un obiettivo prefissato, affrontiamo le gare di volta in volta pensando ad un avversario alla volta. Vogliamo fare il

massimo, vincere il più possibile per scalare la classifica!”.

Cosa ti aspetti dalla prossima partita di campionato? ” La gara contro l’Orobica è importantissima per chiudere il campionato prima della sosta consolidando la nostra posizione in classifica, e magari scalare anche una posizione. L’Orobica è un avversario che non va sottovalutato, i punti in classifica non determinano necessariamente il valore di una squadra, ma sono sicura che noi non lo faremo. Vogliamo vincere, questo è chiaro, anzi è il nostro unico obiettivo. Stiamo lavorando duramente, come ogni settimana, dopo un periodo negativo ci siamo ritrovate più forti e consapevoli. Giocheremo con il coltello tra i denti perché abbiamo fame di vittoria, e perché in casa nostra non vogliamo perdere punti con nessuno davanti al nostro pubblico. Sarà sicuramente una bella gara, avvincente e motivante per tutte. Pensiamo a vincere questa partita fondamentale per il nostro cammino e poi prepareremo al meglio la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Sassuolo, vogliamo passare il turno e ce la giocheremo fino alla fine!”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

