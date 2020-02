Ultime da Castel Volturno: Out due azzurri per l’influenza

Il Napoli lavora al Centro Tecnico di Castel Volturno agli ordini di mister Gattuso. I giocatori si sono allenati sul campo 2 e, dopo la prima fase di attivazione, si è passati alle esercitazioni tecniche. In seguito lavoro sul possesso palla e partitina a campo ridotto in chiusura. Milik ha svolto allenamento col gruppo saltando solo la partitina finale. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Hysaj. Non si sono allenato Llorente e Koulibaly per l’influenza.