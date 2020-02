Champions League – Tonfo Liverpool, Borussia Dortmund Håland show

Cominciano con due vittorie gli Ottavi di finale di Champions League. Tonfo del Liverpool, che cade 1-0 in Spagna contro l’Atletico Madrid con la rete di Saul Niguez. Ora gli inglesi, campioni in carica, dovranno fare l’impresa di segnare due reti ad Anfield Road per ribaltare tutto. Nell’altra partita colpaccio del Borussia Dortmund, che batte 2-1 il Paris Saint Germain con l’ennesima doppietta di uno strepitoso Håland. In mezzo la rete del momentaneo pareggio per i francesi con Neymar, che mantiene ancora in vita la squadra di Tuchel, alla quale servirà un gol nella gara di ritorno per passare il turno