Ancelotti lo dice con convinzione: “In Premier sto bene!”

Il calcio del Napoli e quello di Ancelotti, a un certo punto, sono implosi, finendo in frammenti il 10 dicembre, quando tutto è finito. «Ed è stata una scelta giusta sia da parte della società che da parte mia. Ora vado meglio io e va meglio il Napoli». È andata più o meno cosi e ora che il Napoli se ne è tornato da Cagliari con un sorriso e un orizzonte sull’Europa League, Ancelotti ad Everton ha ricostruito una squadra alla quale ha offerto prospettive invitanti: «Sono contento che il Napoli si sia ripreso e stia andando bene, per il resto è inutile tornare indietro. All’Everton sta andando bene ma non avevo bisogno di essere rigenerato. Ero stato bene anche a Napoli ma si è giudicati dai risultati che non erano stati all’altezza del valore della squadra». Fonte: CdS