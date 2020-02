Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “La fase difensiva del Napoli Under 15 è il punto di forza”

Il campionato Under 15 avrà un turno di riposo per gli impegni delle nazionali e per il Napoli di mister Sorano la classifica dice che è primo alla pari contro il Frosinone. Gli azzurrini, nonostante qualche infortunio, sono riusciti a tenere un buon passo, bloccando sul pari la Roma in casa e vincendo a Perugia. Rispetto all’inizio di stagione, la squadra non segna tanti gol, però in compenso tiene bene in difesa, la seconda migliore del campionato. Il punto di forza dei partenopei è sicuramente il gioco di squadra, che fa sì che il Napoli riesce a giocarsela al meglio rispetto alle avversarie. La sconfitta contro il Frosinone è stato il classico scivolone, prima della sosta, da quella gara il ritmo è positivo. Dopo la sosta ci sarà l’impegno casalingo contro la Salernitana, i granata sono sesti, quindi squadra da prendere con le molle, però se si vorrà confermare una delle due posizioni, bisognerà avere la continuità da qui alla fine del girone. Non semplice ma gli azzurrini hanno dimostrato di poterci essere.

Alessandro Sacco