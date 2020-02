Sarri: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, su Chiellini…”

Il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria interna della Vecchia Signora contro il Brescia: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto dieci minuti di impasse, poi sbloccato il risultato con loro in dieci abbiamo avuto pazienza, abbiamo fatto girare la palla bene, l’abbiamo chiusa, abbiamo preso tre pali, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Il tridente di oggi? Dybala aveva molta più libertà di movimenti sul fronte offensivo e in fase di ripiegamento Cuadrado si doveva adeguare a quelle che erano le posizioni di Dybala. Hanno fatto piuttosto bene”.

Ha aggiunto: “Chiellini praticamente si è messo da solo, me lo sono ritrovato accanto, pronto per entrare. Mi ha detto: “Mister, quanto manca?‘. (ride, ndr). Però era da ieri che diceva, ‘nell’ultimo quarto d’ora, se siamo sul 2-0, voglio giocare, voglio giocare’. E’ giusto così, ha fatto sei mesi di grandissimi sacrifici e ora per fortuna comincia a stare meglio. non è ancora prontissimo, però comincia a stare meglio. Non mi ha messo pressione, ma me lo sono trovato accanto, si era tolto la tuta, ‘quanto manca?”, ha detto, quindi neanche pressione, gli ho detto: vai, entra”.