Il Milan in vista della prossima estate si troverà ad affrontare il “caso” Donnarumma. Il portiere rossonero ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e potrebbe anche non rinnovare col Diavolo. Il successore di Gigio al Milan potrebbe essere Salvatore Sirigu del Torino, prossimo avversario dei rossoneri. Motivo per cui in estate il club meneghino potrebbe cedere Donnarumma, facendo una ricca plusvalenza, e puntare poi sull’estremo difensore del Toro.