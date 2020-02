La Sampdoria di Ferrero è nel caos: Si dimettono tutti

La Sampdoria è nel caos. L’altro ieri il vice presidente Paolo Fiorentino ha comunicato le proprie dimissioni, così come tutto il consiglio di amministrazione della società blucerchiata. Il presidente Ferrero ha congedato anche l’avvocato Romei e nei prossimi 20 giorni verrà convocata una nuova assemblea per nominare il nuovo CDA. Il nuovo consigli di amministrazione dovrebbe essere composto interamente da uomini di Ferrero, prima dell’appuntamento col giudice fallimentare in programma il 23 marzo. Il presidente Ferrero, arrivato a Bogliasco scortato dalla Digos, ha incontrato anche capitan Quagliarella e il tecnico Ranieri per tranquillizzare la squadra.