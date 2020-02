Mertens riparte dal Cagliari: Falso nove come nel 2016 con Sarri quando…

La tappa fortunata di Dries Mertens si chiama Sardegna, il Cagliari appunto, avversario di oggi. E l’isola che c’è di Ciro, la sua seconda preda preferita perché nelle ultime sette sfide le ha rifilato nove reti, con due assist la collaborazione totale tocca quota undici. La vittima numero uno si chiama Bologna, dieci gol ai rossoblù, tra le big invece è la Roma (sei reti) a ispirare la fantasia dell’attaccante azzurro.

DOVE TUTTO INIZIÒ

Il feeling nacque a dicembre di tre anni fa. Ieri come oggi: Milik si era infortunato al ginocchio, Gabbiadini offriva poche certezze e allora Sarri s’inventò Mertens centravanti, il “falso nueve“, la pedina sempre in movimento sulla linea d’attacco che non deve offrire alcun punto di riferimento alle difese avversarie. Era il 16 dicembre 2016, il debutto fu un trionfo: tripletta di Ciro, cinque a zero in casa del Cagliari, l’inizio di una nuova filosofia di gioco che un anno e mezzo dopo avrebbe portato il Napoli a sfiorare lo scudetto nella memorabile stagione dei 91 punti.

Con Mertens al centro dell’attacco, Callejon e Insigne ai lati. Il tridente dei piccoletti a guidare il settore offensivo dei cento gol a stagione. Oggi come ieri: Milik, fino ad adesso titolare, non è in un rassicurante stato di salute e non è stato convocato, spazio al belga e agli altri due bassotti, questa volta non c’è uno scudetto da inseguire ma una dignità di classifica e una tranquillità da restituire a se stessi. Fonte: Il Mattino