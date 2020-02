[Grafico formazioni] – Cagliari/Napoli, esordio di Pereiro per i sardi. ballottaggio a sinistra per Gattuso

Questo pomeriggio alla “Sardegna Arena”, con fischio d’inizio alle ore 18,00, i padroni di casa del Cagliari affronteranno il Napoli per la quinta di ritorno. Per il tecnico dei rossoblu Maran diverse le assenze, per infortunio (Cacciatore, Faragò, Rog e Pavoletti) e per squalifica (Nainggolan). Il modulo sarà il 4-3-2-1, con Mattiello sulla fascia sinistra e il probabile debutto del neo acquisto Pereiro. Per gli azzurri invece diverse le defezioni, ballottaggio a sinistra tra Hysaj e Mario Rui, con l’albanese in leggero vantaggio. in avanti il tridente leggero con Callejon, Mertens e Insigne, mentre a centrocampo lo stesso terzetto di Milano. Out per poco impegno infine Allan.