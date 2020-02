A Torino si gioca Juventus/Brescia. Al 37′ del primo tempo Florian Ayè, attaccante delle rondinelle, è espulso per doppia ammonizione. Oltre a lasciare in 10 i suoi, che si ritrovano anche sotto nel punteggio per il conseguente gol di Dybala su calcio di punizione dal limite, il calciatore salterà la sfida di campionato con il Napoli in programma venerdì sera alle ore 20.45 per il prossimo turno di serie A.

La Redazione