Un anno senza Marek Hamsik. ARRIVEDERCI capitano della leggenda dei 4 record!

Un anno fa. Sì, è da un anno (ieri) che per il Napoli e i suoi tifosi il giorno di San Valentino non sarà mai uno qualsiasi: il 14 febbraio 2019, infatti, Marek Hamsik fu ufficialmente ceduto al Dalian. In Cina. Arrivederci capitano leggendario, attualmente titolare di quattro record del club: quello dei gol in tutte le competizioni (121, con Mertens che incalza a 119); delle presenze complessive (520); delle presenze in campionato (408); delle presenze nelle coppe europee (80).

Parallelamente, San Valentino è ricordato dagli abitanti del pianeta azzurro anche per un’altra ricorrenza: il compleanno di Edinson Cavani, 33 anni ieri. Il Matador applaudito, amato e mai dimenticato anche in virtù dell’incredibile bottino di reti messo insieme in appena tre stagioni (dal 2010 al 2013): 104 gol, di cui 78 in campionato. Impressionante, Edi. Uno da celebrare nonostante ormai sia lontano anni luce: anche il club azzurro, attraverso i profili social ufficiali, ha reso omaggio a Cavani pubblicando una clip con le sue prodezze. Fonte: CdS