CdS Campania – “L’ I N C O M P R E S O”. Ora anche l’infortunio

La mazzata finale per Lozano. L’incompreso titola il CorrSport. Incredibile ma vero: quando gira male, nove volte su dieci riesce addirittura ad andare peggio. Non bastavano le scelte dell’allenatore, e dunque le esclusioni in serie, no: anche l’infortunio. Nulla di grave, certo, però comunque un problema che ieri l’ha costretto a disertare l’allenamento e che di conseguenza lo escluderà dalla trasferta in programma domani in Sardegna: «Leggera contrattura all’adduttore destro», il responso. Un guaio. Ulteriore. Che però, sebbene sia impossibile dirlo con certezza, non elimina un sospetto molto, molto fondato: anche se fosse stato disponibile, difficilmente avrebbe giocato dal primo minuto con il Cagliari. Fonte: CdS