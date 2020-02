POMIGLIANO. Mancano poche ore al derby contro il Sant’Egidio, e il Pomigliano ha preparato al massimo questo delicato match. I derby sono sempre delle gare particolari, ma le granata, super capolista a quota 44 punti, a +10 dalla seconda, affronteranno a viso aperto la terza forza del campionato il Sant’Egidio.

Appuntamento a domani 16 febbraio alle ore 14:30 tra le mura amiche de l’RP Sport Center di Castello di Cisterna, l’ingresso è gratuito e si attende il pubblico delle grandi occasioni.

Tutte abili ed arruolabili in casa granata. La giovane Desirée Iannotta, attaccante, classe 2003, sul match dichiara : “Il derby è sempre il derby, nonostante la vistosa differenza di punti tre noi e il Sant’Egidio, in quanto noi siamo a +14, questo non vuol dire niente, e non abbasseremo la guardia. Affronteremo la gara con la massima concentrazione come sempre siamo solite fare, per continuare il nostro percorso in campionato. Vi invito tutti domani 16 febbraio al RP Sport Center per sostenerci”.

Fonte: Paola Mauro ufficio stampa Pomigliano