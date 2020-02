SERIE A FEMMINILE – Successi esterni per Milan e Florentia

Quest’oggi si sono giocate due delle cinque partite della serie A femminile e sono scese in campo il Milan e la Florentia. Le rossonere, dopo il primo tempo sullo 0-0, vince poi per 0-4, con ancora in gol Giacinti, ma anche l’altra nazionale Tucceri. Le toscane invece battono a domicilio il Pink Sport Bari per 1-4.

Tavagnacco-A.c. Milan 0-4

Pink Sport Bari-Florentia 1-4

La Redazione