Gattuso non rischierà KK, mentre Ghoulam torna a disposizione

LE SCELTE IN DIFESA

Gattuso non rischierà Koulibaly. Ieri si è allenato per conto suo e questo dimostra che a Cagliari non giocherà titolare. Ma il tecnico azzurro ha più di un interrogativo sulla resistenza di Maksimovic, che domani scenderebbe in campo, dopo lo stop di due mesi, per la terza volta in sette giorni. E allora ecco la tentazione di un ritorno al passato recente, ovvero spostando Di Lorenzo nuovamente centrale al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui sugli esterni. L’idea è questa, a meno che il serbo non mostri di aver pienamente recuperato dalla doppia fatica con il Lecce e l’Inter.

Ieri Di Lorenzo ha spiegato a Radio Kiss Kiss: «Sinora siamo stati altalenanti come risultati e l’obiettivo è cercare un andamento positivo anche in campionato. Abbiamo ancora margine perché mancano tante gare fino al termine della stagione. Siamo vicini al top della condizione per poter essere protagonisti in questo girone di ritorno».

La novità più gradita è il rientro oggi tra i convocati di Ghoulam: un calvario che sembra interminabile quello dell’esterno sinistro. Ma il suo ritorno è vicino, vicinissimo. Ghoulam è assente in campo dal 6 ottobre, dalla trasferta a Torino. Da quel pomeriggio, di lui si sono perse le tracce per un problema muscolare che ha condizionato sia la stagione attuale ma anche il suo futuro. Mendes, il suo agente, non ha trovato nessuno disposto a scommettere su di lui a gennaio. Da qui la sua permanenza in azzurro. Fonte: Il Mattino