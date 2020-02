SERIE A – Bologna-Genoa 0-3, i rossoblu di Nicola sbancano il Dall’Ara

Allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, i padroni di casa cercano conferme dopo il successo per 2-3 sul campo della Roma, mentre il Genoa è reduce dalla vittoria contro il Cagliari. I rossoblu perdono subito Pandev per infortunio, ma paradossalmente non sentono la sua assenza. La squadra di Nicola gioca un buon calcio e passa con Soumaoro che sfrutta al meglio l’assist di Masiello. I felsinei restano in dieci per il rosso ai danni di Scouten che viene cacciato anche con l’aiuto del VAR. Il Genoa sfiora il raddoppio con Sturaro, ma si salva Skorupski, però il raddoppio arriva su aziione personale di Sanabria, male in questo caso il portiere del Bologna. Nel secondo tempo la partita non cambia, i padroni di casa cercano il gol con Skov Olsen di testa, palla sul fondo. Nel finale di partita arriva la seconda espulsione per i felsinei, doppio giallo a Denswil e dal dischetto non sbaglia Criscito. I rossoblu tengono il passo del Lecce mette pressione alla Sampdoria che domani affronterà la Fiorentina, serata da dimenticare per i padroni di casa di Mihajlovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (61′ Dominguez), Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini (61′ Skov Olsen), Svanberg (79′ Juwara), Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (46′ Goldaniga), Sturaro, Radovanovic (75′ Cassata), Behrami, Criscito; Pandev (13′ Pinamonti), Sanabria. All. Nicola

Ammoniti: Ankersen (G), Goldaniga (G), Sturaro (G), Denswil (B), Soumaoro (G), Dominguez (B), Cassata (G)

Marcatori: 28′ Soumaoro (G), 44′ Sanabria (G), 90′ rig. Criscito (G)

Note: Recupero: 2′ p.t.; 3′ s.t.