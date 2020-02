Serie B: La reazione dello Spezia nella ripresa stende l’Ascoli

Sabato 15 febbraio ore 18:00

Spezia-Ascoli 3-1 Morosini (A) 30′, Mastinu (S) 66′, Gyasi (S) 74′, N’Zola (S) 86′

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferrer (Vignali 88′), Erlic, Capradossi, Marchizza, Bartolomei, Matteo Ricci, Mora (Mastinu 52′), Federico Ricci, Bidaoui (N’Zola 58′), Gyasi. A disposizione: Krapikas, Desjardins, Terzi, Ramos, Maggiore, Acampora, Vignali, Reinhart, Di Gaudio, Mastinu, Gudjohnsen, N’Zola. Allenatore: Italiano.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali, Andreoni, Brosco, Gravillon, Sernicola, Troiano, Eramo (Ninkovic 78′), Brlek, Morosini (Cavion 67′), Trotta (Petrucci 58′), Scamacca. A disposizione: Marchegiani, Novi, Pucino, Ferigra, Valentini, Cavion, Petrucci, Pinto, Ninkovic, Padoin, Covic, Matos. Allenatore: Stellone.

Arbitro: Baroni.

Ammoniti: Troiano (A) 26′, Ferrer (S) 30′, Sernicola (A) 43′, Mora (A) 49′, M. Ricci (S) 60′, N’Zola (S) 87′.

Espulsi: Troiano (A) 55′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva al 6′ col missile di Matteo Ricci dai 20 metri ma Gravillon mura col corpo sventando la minaccia, al 16′ Trotta anticipa tutti in area e conclude ma Scuffet blocca la sfera. Col passare dei minuti i marchigiani si portano in vantaggio col colpo di testa di Morosini sul perfetto cross di Andreoni, nel finale di tempo non arriva la reazione spezzina così al duplice fischio si Baroni le squadre vanno a riposo sull’1-0 ospite.

Secondo tempo. Nella ripresa Ascoli in 10 uomini per l’espulsione di Troiano, al 66′ arriva il pareggio ligure con colpo di testa ravvicinato di Mastinu sul cross di Bartolomei. Gli spezzini continuano ad attaccare e al 74′ ribaltano il match con l’incornata di Gyasi che sfrutta il secondo assist del match di Bartolomei, i padroni di casa sono incontenibili e all’86’ il neo entrato N’Zola realizza il tris col mancino per il definitivo 3-1 che chiude definitivamente la contesa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 57-Spezia 40-Frosinone 37-Crotone 37-Salernitana 36-Cittadella 36-Pordenone 36-Entella 35-Perugia 33-Pescara 32-Juve Stabia 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Empoli 30-Venezia 28-Cremonese 23-Cosenza 23-Trapani 19-Livorno 14