Rolando Maran in conferenza stampa: “Contro il Napoli gara della svolta. Out Rog”

L’allenatore del Cagliari Rolando Maran in conferenza stampa presenta la sfida contro il Napoli che si disputerà domani alla “Sardegna Arena”. Ecco quanto dichiarato in sala stampa. “Contro gli azzurri vogliamo dare un segnale di grande forza e compattezza. Servirà tanto cuore e la giusta determinazione, sono certo che i tifosi non mancheranno di sostenerci. Rog? Non ci sarà così come Cacciatore e Faragò, oltre allo squalificato Nainggolan. Il croato si è allenato poco e non gioca da tanto tempo. Su Gaston Pereiro sono curioso di vederlo all’opera e domani può essere la sua occasione. Contro il Napoli può essere la gara della svolta, dovremo dare il massimo e sono certo che daremo il 100%. Il portiere? Domani non è il momento del turnover, giocherà Cragno”.

La Redazione