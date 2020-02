Sette anni senza il Capitano, sette anni senza Imbriani, sette come la sua maglia numero 7, una bandiera che continua a sveltolare al “Ciro Vigorito”. Domenica a Cosenza i tifosi giallorossi avevano ricordato Carmelo nel giorno del suo compleanno, avrebbe compiuto 44 anni. Oggi il Benevento andrà in campo nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa. E non sarà una gara come le altre. Fonte: CdS