Vrenna,pres.Crotone:” A prescindere dal risultato, c’è bisogno di rispetto e stima tra società”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianni Vrenna, presidente Crotone, sulla sfida di domani tra Juve Stabia e Crotone:

“Siamo consapevoli di incontrare una squadra in salute, allenata da un ottimo allenatore e sicuramente troveremo una squadra che vorrà fare bella figura. La Juve Stabia meriterebbe qualche punto in più in classifica. Quest’anno purtroppo abbiamo subito torti clamorosi, col Chievo Verona vincevamo 1-0 e ci hanno lasciato in 10 inventando espulsioni. Mi sono battuto spesso per il VAR in Serie B, che è un campionato importante. Quest’anno si comincia in via sperimentale e spero di avere un campionato che non lascia strascichi, senza lamentele. VAR indispensabile in Serie B. A prescindere dal risultato, c’è bisogno di rispetto e stima tra società”.