Tesser:”Col Benevento vogliamo fare una bella partita.A Napoli ho bellissimi ricordi”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Attilio Tesser, allenatore Pordenone , parlando della sfida di domani contro il Benevento e del suo passato:

“Partita col Benevento? Vogliamo fare una bella partita, sarà difficile con una corazzata di 17 punti di distacco dalla seconda. Rimpianto Napoli? Ero in nazionale Under 21, si parlava di me in termini positivi. L’Udinese fece un investimento importante facendo un’ottima offerta. A Napoli ho bellissimi ricordi. Esonero Cagliari? Il presidente fece la sua scelta, bisogna prenderne atto. Era uno squadra di un certo valore, c’è un po’ di rimpianto. Pordenone in Serie A? Sono realista. Siamo una neopromossa, la prima volta in Serie B da 100 anni di storia”.