CdM: Lozano può andare via in estate. In patria è rivolta social contro Gattuso

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, Hirving Lozano, nella prossima sessione di mercato, potrebbe già dire addio al Napoli. In patria El Chucky è un idolo e sono pronti a difenderlo in ogni modo possibile, nonostante le poche prestazioni positive con gli azzurri. Tant’ è che sui social è nato addirittura un hashtag, #fueraGattuso, che vorrebbe l’esonero del tecnico, che non schiera mai il messicano dal primo minuto, facendolo entrare solo per i minuti finali di gara. Dopo un inizio scoppiettante con un gol alla Juventus, Lozano ha notevolmente peggiorato i suoi numeri. Il ragazzo ha giocato 16 partite (di cui soltanto 8 da titolare) e siglato 3 reti, 2 in campionato (contro Juve e Milan) e una in Champions League (contro il Salisburgo). Il ragazzo non sta vivendo un gran periodo e anche contro l’Inter, nonostante l’infortunio di Insigne, gli è stato preferito Elmas a sinistra. Il suo agente Mino Raiola non è ovviamente contento dello scarso utilizzo del ragazzo. Probabile uni incontro a breve con la società per capirè se il Napoli punterà su di lui, o cederlo altrove.