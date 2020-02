Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio,il Napoli punta sull’attaccante del Sassuolo Jeremie Boga come rinforzo per questa estate.Gli azzurri però devono attendere che il Sassuolo compri il cartellino per intero dal Chelsea,squadra che può esercitare il diritto di ricompra a 10 milioni.Gli emiliani stanno trattando con i londinesi.