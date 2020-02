Manniello,pres.JuveStabia:”Sono nato a Castellammare e la squadra del cuore non si cambia mai”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Manniello, presidente Juve Stabia:

“Domani i ragazzi scenderanno in campo e si impegneranno per farci un regalo, mi auguro sempre una condotta regolare, visto che negli ultimi tempi gli arbitri non mi stanno regalando troppe gioie. Domani arbitrerà il signor Massimi che arbitrò la prima partita ad Empoli dove avemmo quel rigore… speriamo si trattasse di un errore di gioventù. Innamorato della Juve Stabia? Sono tifoso della Juve Stabia, sono nato a Castellammare e la squadra del cuore non si cambia mai. Devo essere onesto, l’unica partita dove veramente abbiamo meritato di perdere è stato a Crotone perché sono stati superiori, mi auguro non accada anche domani. A noi mancano parecchi punti, ma spero e penso che riusciremo a salvarci e raggiungere il nostro obiettivo”.