Serie B: Il Cittadella sbanca l’Adriatico alimentando l’obiettivo play-off

Venerdì 14 febbraio ore 21:00

Pescara-Cittadella 1-2 Diaw (C) 6′, Zappa (P) 22′, Iori (C) rig. 75′

PESCARA (3-5-2): Fiorillo, Bettella, Drudi, Del Grosso (Elizalde 41′), Palmiero, Crecco (Maniero 85′), Melegoni (Clemenza 77′), Memushaj, Zappa, Galano, Bocic. A disposizione: Farelli, Alastra, Elizalde, Masciangelo, Marafini, Clemenza, Mane, Bruno, Pavone, Borrelli, Maniero. Allenatore: Legrottaglie.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari, Ghringhelli (Adorni 71′), Perticone, Frare, Rizzo, Iori, Proia, Branca, D’Urso (Luppi 85′), Rosafio (Stanco 68′), Diaw. A disposizione: Maniero, Benedetti, Ventola, Adorni, Gargiulo, Bussaglia, Vita, Luppi, Stanco, De Marchi, Panico. Allenatore: Venturato.

Arbitro: Illuzzi.

Ammoniti: Perticone (C) 23′, D’Urso (C) 45′, Bocic (P) 69′, Legrottaglie (P) 73′, Melegoni (P) 74′, Rizzo (C) 87′.

Espulsi: Legrottaglia (P) 76′.

Note: recupero p.t. 3′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. Al primo affondo gli ospiti sbloccano il punteggio col destro violentissimo di Diaw che trafigge Fiorillo, al 10′ Palmiero prova a mettersi in proprio e arrivato in area calcia trovando Paleari pronto alla respinta. Al 22′ arriva il pareggio del Delfino col perfetto colpo di testa di Zappa sul cross di Melegoni, al 35′ Branca cerca il tiro dalla distanza ma Fiorillo in tuffo blocca la sfera. Nel finale di tempo Rosafio riceve da D’Urso e lascia partire un diagonale deviato provvidenzialmente dal portiere di casa chiudendo i primi 45 minuti in parità.

Secondo tempo. Nella ripresa Diaw cerca la doppietta di testa ma il suo tentativo termina alto di pochissimo. Al 58′ Zappa supera il diretto marcatore e crossa per Bocic che a botta sicura calcia centrando Ghiringhelli. Al 74′ il direttore di gara assegna un calcio di rigore per un fallo di Elizalde su Diaw. Dal dischetto prende la rincorsa capitan Iori che non sbaglia spiazzando Fiorillo per il nuovo vantaggio veneto. Nel finale il neo entrato Luppi cerca il tris ma Fiorillo con un miracolo in volo respinge chiudendo la sfida comunque con la vittoria del Citta.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 54-Crotone 37-Spezia 37-Frosinone 37-Salernitana 36-Pordenone 36-Cittadella 36-Entella 34-Perugia 33-Pescara 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Empoli 30-Juve Stabia 29-Venezia 27-Cremonese 23-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 14