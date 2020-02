Elif Elmas il “multiuso” può partire titolare contro gli isolani

Elif Elmas in una decina di giorni s’è ritagliato un ruolo importante nella nuova carrellata d’immagini, pardon partite con il marchio di Gattuso. Lui, l’uomo che Ancelotti ha voluto a tutti i costi e poi ha ottenuto in occasione del mercato estivo, sta gradualmente conquistando spazio anche con il nuovo tecnico. Soprattutto in virtù della sua duttilità: mezzala pura con la Samp, la partita del suo primo gol in A – e questa volta per davvero dopo l’illusione con il Sassuolo – e mercoledì esterno offensivo con l’Inter a San Siro, in Coppa Italia. Risultati? Tra molto buoni e buoni: e dunque promosso. E ora? Beh se Insigne non recupererà in tempo, allora domenica a Cagliari toccherà a lui. Ancora a lui.

Fonte: CdS