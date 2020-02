Vittoria storica per il Napoli, non si vinceva una semifinale di andata da quasi 30 anni

È una vittoria storica quella di ieri sera del Napoli a San Siro contro l’Inter. Secndo una statistica Opta il Napoli non vinceva una semifinale di andata di Coppa Italia dal 1991. Da allora solo 2 sconfitte e 3 pareggi. Spesso anche ritrovandosi in svantaggio e ribaltando la gara. Finalmente sfatato questo tabù di vincere la semifinale d’andata, ma gli azzurri vogliono vincere anche al ritorno al San Paolo, per passare il turno ed approdare in finale.