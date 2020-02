Top attacco? Per il CdS c’è anche un flop!

Nonostante la vittoria di ieri contro l’Inter ,risulta un ‘ insufficienza tra gli attaccanti del Napoli:

Al CdS non è piaciuta la prestazione di Mertens in attacco

Callejon 6

Esterno offensivo che in realtà fa l’esterno… difensivo. All’inizio lavora un paio di buoni palloni, poi pensa soprattutto a non lasciare solo Di Lorenzo.

Mertens 5,5

Alla prima da titolare con Gattuso, in fase di non possesso fa un grande lavoro per infastidire Brozovic. Un tiro fuori bersaglio da ottima posizione in quello che potrebbe diventare il suo stadio.

Milik (28’ st) 6

Non era la sua partita. Isolato là davanti, deve far rifiatare la squadra. Almeno si batte.