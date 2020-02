Marolda: “Evoluzione-Napoli? Non lo so. La partita di ieri non mi è piaciuta”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ciccio Marolda, Corriere dello Sport: “Evoluzione del Napoli? Non lo so. La partita di ieri non mi è piaciuta, Gattuso si è rifatto alla partita con la Juve giocando con un 4-5-1 con Mertens immediatamente su Brozovic. Quando hai tre attaccanti dell’Inter costantemente al limite dell’aria, è eccessivamente rischioso fare quel gioco coi piedi di Ospina, è andata bene alla fine. In sintesi grande fase difensiva, scarsa quella d’attacco”.