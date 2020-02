Alessandro Formisano: “Le balaustre? Vorrei fare una precisazione”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto l’head of operation del calcio Napoli Alessandro Formisano. “Insieme allo sponsor tecnico Robe di Kappa stiamo studiando la nuova maglia e che molto probabilmente verrà presentata a Dimaro. Ovviamente diamo il tempo di fabbricarla oltre che di produrle. La divisa sociale rappresenta la città, la squadra e tutto il contesto sociale e la “Districht” ne è un esempio. Sulle balaustre vorrei fare una precisazione. Non siamo noi come Calcio Napoli ad aver fatto i lavori allo stadio, l’ha fatto il Comune. L’avvocato Grimaldi ha chiesto lo spostamento delle balaustre e l’abbiamo fatto. Effettivamente in alcune parti dello stadio c’è stato un cambio di visibilità. Verosimilmente potrebbe verificarsi un problema su alcuni posti dei Distinti e della Tribuna Posillipo. Napoli-Inter? Sono in via di ufficializzazione. Per le Curve gli abbonati compreranno il biglietto a 5 euro, mentre coloro che acquisteranno anche la partita con il Torino pagheranno 6-7 euro. Anche tutti gli altri prezzi sono bassi. Quello che voglio ricordare è che questa forma di premio per i tifosi consueti è riservata agli abbonati, che sono quelli che vengono sempre, ma anche a coloro che non sono abbonati, a cui basterà acquistare la gara di campionato casalinga più vicina per avere dei prezzi stracciati. Sulle amichevoli estive infine vorrei dire che si giocheranno anche al San Paolo. Se si esclude qualche concerto, si decideranno con l’allenatore e si vedranno anche nel catino di Fuorigrotta”.

La Redazione