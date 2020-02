Fabian onnipresente nelle coppe: 9 presenze su 9 gare

LE INCURSIONI

Il compito di Fabian Ruiz è quello di inserirsi per provare la conclusione ma nello stesso tempo quello di partecipare con continuità al lavoro di copertura per evitare di lasciare spazio ai centrocampisti nerazzurri: compito svolto con attenzione. Primo tempo di grande sacrifico, ripresa più brillante non solo per il gol: lo spagnolo infatti dopo la rete è entrato più nel vivo del gioco distribuendo palloni ai compagni e alimentando la manovra offensiva. Finisce la partita stanchissimo ma stringe i denti e regge fino all’ultimo.

LE COPPE

La terza presenza in Coppa Italia su tre partite per Fabian Ruiz: in campo per l’intero match nell’ottavo di finale vinto 2-0 con il Perugia (due rigori di Insigne) e l’ultimo spezzone di partita nel quarto di finale contro la Lazio (1-0, gol di Insigne). Sei presenze su sei in Champions League: sempre in campo dal primo minuto nelle sei partite del girone. Fonte: Il Mattino