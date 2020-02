RAI, Ospina: “Oggi abbiamo gestito bene le situazioni difficili”

David Ospina, portiere del Napoli, alla fine della semifinale di andata di Coppa Italia, contro l’Inter, interviene ai microfoni Rai per il commento della gara: “Sapevamo che oggi era una partita importantissima per noi, siamo stati compatti, abbiamo gestito bene le situazioni difficili. Penso che i nostri problemi siano una questione mentale, dopo la sconfitta con il Lecce eravamo tutti a testa bassa per affrontare questa gara. Gattuso ci ha detto che dobbiamo continuare a lavorare, adesso bisogna pensare al Cagliari. La qualificazione è aperta, l’Inter ha molte qualità, dobbiamo affrontare il ritorno come abbiamo fatto con la gara di oggi. Non riusciamo a spiegarci il rendimento altalenante di quest’anno in campionato, abbiamo i giocatori, abbiamo le qualità, dobbiamo giocare come facciamo in Coppa, ma il campionato ha ancora tante gare, dobbiamo affrontarle con responsabilità. Rispetto alla gara contro l’Inter al San Paolo… c’è di diverso il risultato. La prima cosa che dobbiamo dire è che siamo una buona squadra, una squadra di esperienza, solo che spesso non riusciamo a fare le cose come dovremmo. Io, Meret e Karnezis abbiamo e viviamo una sana competizione, su di noi decide il mister”