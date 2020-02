RAI, Biraghi: “Tutto aperto, al San Paolo abbiamo vinto 3-1”

Il nerazzurro Biraghi, al termine della semifinale di andata tra Inter e Napoli, interviene ai microfoni Rai: “Sicuramente il derby un po’ di energie mentali ce le ha portate via, ma comunque non credo che stasera meritavamo di perdere. Siamo però a metà del percorso. Forse in questo tipo di partite dobbiamo osare di più, anche perchè ci è capitato di trovare squadre che si chiudevano ed abbiamo vinto lo stesso, la qualificazione è ancora aperta, non dimentichiamo che a Napoli abbiamo vinto 3-1…”