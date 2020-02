RAI, Conte: “Il Napoli ci ha chiuso tutti gli spazi, complimenti”

Antonio Conte, a fine gara, commenta ai microfoni Rai la prima semifinale di andata giocata contro il Napoli: “Il Napoli è venuto qui a fare una partita difensiva, molto accorta tatticamente, ma la tattica ha dato i suoi frutti, per cui i miei complimenti al Napoli. Noi dovevamo essere più veloci, ma non ci siamo riusciti, d’altra parte questa squadra oltre noi ha battuto la Lazio, la Juventus, il Liverpool in Champions, quindi ha qualità, ha la rosa migliore dopo quella della Juve, anche se in classifica è dietro ed ha avuto problemi in campionato. Per noi, forse, il derby è stato molto dispendioso, abbiamo affrontato una gara però aperta, oggi invece Gennaro è stato bravissimo a chiuderci tutti gli spazi, forse se fosse finita in parità non ci sarebbe stato niente da dire”