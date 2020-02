Piotr Zielinski: “Mi dispiace non aver sfruttato l’occasione nel recupero”

A fine primo tempo il risultati tra Inter e Napoli è di 0-0. Ai microfoni della Rai è intervenuto il centrocampista dei partenopei Piotr Zielinski. “Sono dispiaciuto per l’occasione che non ho sfruttato, era uno splendido contropiede, però stiamo giocando bene. Nella ripresa dovremo avere questo atteggiamento, perchè sappiamo che possiamo far male all’Inter. Va bene il risultato? Noi giochiamo per vincere e faremo lo stesso nei secondi 45 minuti”.

La Redazione