LIVE COPPA ITALIA – Inter-Napoli, formazione ufficiale degli azzurri

Inter (3-5-2) –

Napoli (4-3-3) – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Elmas All. Gattuso

Arbitro: Calvarese; Ass1: Ranghetti; Ass2: Longo; IV: La Penna; VAR: Mariani; AVAR: Paganessi

19,25 – Questa sera il Napoli non potrà contare su Lorenzo Insigne, lo conferma il collega di Tv Luna Carlo Alvino su twitter.

19,13 – Durante il collegamento da Milano Carlo Alvino di Tv Luna aggiorna sulle ultime inerenti il Napoli. In dubbio Insigne per problemi fisici.

19,10 – L’Inter giocherà contro il Napoli con la classica casacca nerazzurra. Il capitano sarà Brozovic

19,07 – Nel settore ospiti dello stadio San Siro saranno presenti appena 600 tifosi del Napoli, il minimo storico della sfida di Milano

18,51 – In attesa dell’arrivo del Napoli a San Siro è già sul posto il magazziniere Tommaso Starace e alcuni componenti dello staff azzurro.

18,35 – Nel corso di Sky Sport 24 il collega Andrea Paventi aggiorna sulle ultime di Inter-Napoli. “Saranno presenti oltre 60 mila spettatori per la sfida di Coppa Italia. In attesa delle formazioni ufficiali, forse Eriksen partirà dalla panchina, mentre per gli azzurri la coppia difensiva sarà Manolas-Maksimovic”.

Questa sera alle ore 20,45, allo stadio San Siro, il Napoli affronterà i padroni di casa per la gara d’andata di Coppa Italia, valevole per la semifinale. Gli azzurri cercheranno il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Lecce, mentre i nerazzurri conferme dopo la rimonta ottenuta nel derby. Probabile turnover per Conte e Gattuso anche in vista del campionato. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

