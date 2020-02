[Grafico] Inter/Napoli, Conte con un dubbio in attacco. Elmas favorito su Allan

Questa sera a San Siro si giocherà la partita d’andata di Coppa Italia valevole per la semifinale tra l’Inter e il Napoli. I nerazzurri cercheranno conferme dopo l’ottimo secondo tempo contro il Milan e per l’occasione punteranno sul duo d’attacco Lukaku Lautaro, con il belga in ballottaggio su Alexis Sanchez. Per il resto sulle fasce Biraghi e Moses, mentre in difesa Bastoni al posto di Godin. Per gli azzurri invece può essere la partita del riscatto dopo la sconfitta contro il Lecce. In difesa rientra Manolas, al suo fianco Maksimovic. In porta ancora Ospina viste le non perfette condizioni di Meret. A centrocampo Elmas in vantaggio su Allan con Demme e Fabian. Infine l’attacco leggero: Callejon, Mertens e Insigne.

La Redazione