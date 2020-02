Franco Lauro (Rai): “Al Napoli manca uno come Albiol”

Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Franco Lauro parla della partita di Coppa Italia in scena stasera a San Siro tra Inter-Napoli: “Il Napoli purtroppo ha fatto un passo falso in campionato contro il Lecce, rimettendo in discussione qualsiasi sogno di rimonta possibile. L’Inter ha invece vinto contro il Milan nel derby. Conte dovrà poi vedersela con la Lazio la settimana prossima, e si giocherà un pezzo di scudetto. Magari in Coppa Italia contro il Napoli ci sarà Lautaro e riposerà Lukaku. Eriksen ha dimostrando di poter spaccare una partita anche entrando a gara in corso. Secondo me la partita sarà decisa a centrocampo. Chi terrà meglio il campo vincerà la gara”.

“Koulibaly viene da un lungo infortunio. Al Napoli manca un uomo come Albiol: un regista basso di difesa che copre bene e fa ripartire l’azione. Albiol dettava i tempi e al Napoli manca un giocatore così, anche in prospettiva. Il Napoli ha sempre avuto una difesa forte, tra le migliori del campionato, oggi invece becca troppi gol e il San Paolo è diventato terra di conquista“