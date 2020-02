Dall’Inter al Barcellona, il Napoli si gioca la stagione in 22 giorni

La sconfitta con il Lecce da un lato ha fatto infuriare e non poco Gattuso, ma da un altro lato il tecnico del Napoli ha chiesto un pronto riscatto sin da stasera contro l’Inter. Dalla sfida contro i nerazzurri fino al match di ritorno di semifinale, come riporta il CdS, gli azzurri si giocano la stagione. In campionato le due trasferte a Cagliari e Brescia, nel mezzo la gara d’andata di Champions League contro il Barcellona. A seguire la gara di campionato contro il Torino. Tutto in 22 giorni per capire dove i partenopei potranno arrivare in Italia e in campo internazionale.

La Redazione