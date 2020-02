COPPA ITALIA – Inter-Napoli 0-1, i top della squadra azzurra

Il Napoli doveva dare delle risposte dopo la sconfitta contro il Lecce, avversario una delle capolista del campionato l’Inter per la gara d’andata di Coppa Italia. Primo tempo tatticamente perfetto per gli azzurri, concesso poco ai nerazzurri e bravi nel ripartire. Mertens e Elmas fondamentali in difesa e nelle ripartenze, poi la grande occasione con Zielinski, con parata di Padelli. Nel secondo tempo i ragazzi di Conte cercano una partenza lanciata, ma il Napoli al primo contropiede passa. Di Lorenzo serve Fabian Ruiz che con un tiro a giro, palla che termina all’incrocio dei pali. L’Inter cerca il forcing finale, qui viene fuori la fase difensiva e Ospina che si supera nel finale con D’Ambrosio. Ecco le pagelle della sfida di San Siro.

Top

Ospina 6,5 – La partita contro il Lecce è stata una delle più complicate per il colombiano, stasera a Milano si è visto con un altro atteggiamento. Bene con i piedi e nelle uscite aeree, nel finale un grande intervento nel finale su D’Ambrosio.

Manolas 6,5 – Se si esclude un errore in fase d’impostazione con ammonizione, per il resto partita perfetta nel gioco aereo. Annullato Lukaku fino alla fine, quando non gioca la difesa ne soffre.

Maksimovic 6,5 – I primi 20 minuti del serbo è stato non impeccabile, male in scivola e una in fase d’impostazione, poi cresce nella condizione. Nella ripresa perfetto nei duelli aerei annullando l’attacco nerazzurro. Gli manca la condizione, ma stasera ne esce al meglio.

Mario Rui 6,5 – Il terzino sinistro portoghese questa sera ha fatto una partita difensiva impeccabile. Ha prima annullato Moses e poi ha battagliato con D’Ambrosio. Quando tiene alta la concentrazione è difficile da superare.

Fabian Ruiz 7 – Era da tempo che lo spagnolo non giocava con questa grinta e intensità. Nel primo tempo da una mano in fase difensiva e cerca un paio di passaggi. Nella ripresa sale in cattedra e segna una rete davvero fantastica. Poi chiude con i crampi ma battaglia come non mai.

Demme 6,5 – L’italo-tedesco, dopo un inizio di partita non semplice, cresce nella condizione e con il passare dei minuti trova maggior sicurezza. Lotta come un leone fino alla fine della partita.

Elmas 7 – Alla vigilia della partita si ferma Insigne, quindi Gattuso si gioca la carta del macedone. L’ex del Fenerbache è stato tatticamente fondamentale, corre fino alla fine. Solo nel finale perde di brillantezza, ma quando viene chiamato in causa, lui risponde presente.

Mertens 6,5 – Il belga per un tempo è stato l’ago della bilancia tra centrocampo e attacco. Corre, si sacrifica fino a quando ha le forze. Fondamentale per Gattuso, per i gol c’è tempo.

A cura di Alessandro Sacco