Carlo Alvino: “Offese a Koulibaly? Ormai siamo alla deriva più totale”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino che aggiorna da Milano sul momento degli azzurri. “Koulibaly? Il difensore senegalese, d’accordo con lo staff medico del Napoli, questa sera non gioca, non è al top della forma. Su di lui ci sta criticarlo per le prestazioni, com’è logico, ma non le offese. Purtroppo su questo siamo alla deriva più totale. Stasera sono curioso di vedere il tridente leggero, considerato che Mertens gli manca il gol a San Siro. Questa sera è una gara ad alto rischio visto quello che è successo lo scorso anno per i cori contro Koulibaly, oppure le scritte dei tifosi dell’Inter, mi auguro che ci sia un clima più sereno”.

La Redazione