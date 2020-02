A Milano, Lobotka ancora no: lo slovacco è in sovrappeso

Diego Demme sì, Lobotka ancora no. Lo slovacco sembra essere dietro, rispetto all’ ex Lipsia, nelle gerarchie di Gattuso. Stando a quanto si legge su Tuttosport, per Inter-Napoli di stasera il centrocampista non dovrebbe partire titolare. In più, pare che il giocatore sia leggermente in sovrappeso e dovrà, per questo motivo, mettersi a lavoro per ritrovare la migliore condizione fisica. Contro i nerazzurri, inoltre, non dovrebbero esserci neanche Meret e Koulibaly. Il primo ha dei problemi fisici al fianco, il che comprometterebbe eventuali “tuffi”, il secondo, come è apparso evidente, non è al top della forma. Dovrebbero dunque giocare sia Ospina che Manolas, con il greco che come partner difensivo dovrebbe ritrovare Nikola Maksimovic. Hysaj è squalificato, quindi certamente a destra verrà schierato Di Lorenzo.