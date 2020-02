Il Napoli questa mattina ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida di domani sera a San Siro contro l’Inter per la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia. La squadra si è allenata sul campo 2, si è passati all’attivazione al lavoro in vari gruppi, di seguito esercizi di contrapposizione di gioco. Younes ha svolto lavoro personalizzato in campo. Contro i nerazzurri mancherà per squalifica Hysaj, mentre recupera Meret che però resta in dubbio per domani sera.

La Redazione